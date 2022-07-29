Военкор «Известий» показал освобожденную от ВСУ Углегорскую ТЭС

Военкор «Известий» Семен Еремин в пятницу, 29 июля, показал освобожденную от подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) Углегорскую ТЭС в Новолуганском.

«Вот она, на противоположном берегу технического водоема, Углегорская ТЭС. Украинские вооруженные силы покинули Новолуганское тогда, когда этот объект перешел под контроль союзных сил. Они ушли сами», — рассказал он.

Военкор отметил, что сейчас в населенном пункте налаживается мирная жизнь, но приграничные территории еще находятся под обстрелами.

«Там дальше посадки до сих пор обстреливаются», — добавил Еремин.

27 июля официальный представитель 2-го корпуса Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил о полном осовбождении Углегорской ТЭС от ВСУ. За день до этого он сообщил о проведении зачистки территории ТЭС от остатков вооруженных формирований. Отмечалось, что украинские боевики оставили там множество мин и растяжек.

В беседе с «Известиями» 26 июля военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что район Светлодарска и Углегорская ТЭС — это важная часть обороны, построенной вокруг Артемовска

Углегорская теплоэлектростанция — одна из самых крупных в Европе ТЭС и крупнейшая на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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