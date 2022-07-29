Эксперты назвали причины нашествия шелкопряда в Подмосковье

Министерство экологии Московской области зафиксировало нашествие шелкопряда на региональные леса. Число соответствующих обращений значительно выросло.

Глава министерства Тихон Фирсов со ссылкой на энтомологов рассказал, что массовый выход шелкопряда обусловлен благоприятной обстановкой для этих насекомых. Чешуекрылые наиболее активны в жаркую погоду.

Сигналом для выхода бабочки является температура от +20 градусов. Чем жарче на улице, тем активнее вылупляются шелкопряды.

Энтомолог фонда «Верховье», специалист по чешуекрылым Федор Пудовиков интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал, что погодные аномалии могут менять численность и ареалы обитания этих насекомых.

Для борьбы с шелкопрядом очаги обитания обрабатываются инсектицидами по технологии «сухого тумана». Работы проводит региональный Комлесхоз.

Ранее сообщалось, что Ульяновскую область поразило нашествие тысяч мотыльков-вредителей. Жители присылают видеозаписи, на которых видно, как насекомые облепили фонарные столбы и деревья, бьются об окна и залетают в квартиры.