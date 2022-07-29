Более 12 млрд рублей направят на модернизацию водоснабжения в Благовещенске

Коммунальщики направят 12,6 млрд рублей на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения в Благовещенске (Амурская область). Соответствующее концессионное соглашение администрация города заключила 28 июля с ООО «Амурские коммунальные системы», сообщает пресс-служба компании.

В рамках соглашения ООО «АКС» берет на себя обязательства по реконструкции очистных сооружений, объектов инженерной инфраструктуры поселка Аэропорт, обновление систем водоснабжения и водоотведения, а также строительство новых сетей, пишет ИА PriamurMedia.

«Это колоссальное концессионное соглашение с рекордным объемом инвестиций. В регионе нет больше проектов государственно-частного партнерства с такой большой суммой привлеченных средств», — заявила руководитель Центра государственно-частного партнерства Татьяна Домейкайте.

Как уточняет Амурская Служба Новостей, переговоры о заключении концессии между мэрией и ООО «АКС» велись несколько лет. Одним из положительных моментов в ходе обсуждения называлось сокращение сроков отключения горячей воды при подготовке к отопительному сезону.