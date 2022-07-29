В Кремле пока не задумываются о пересмотре отношений с Финляндией и Швецией

Само по себе вступление Швеции и Финляндии в НАТО — это формальный шаг, поэтому нужно смотреть де-факто, какие угрозы вступление этих стран в Североатлантический альянс будет нести в дальнейшем для России. Об этом 29 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В целом это очередной этап приближения НАТО к нашим границам. Конечно же, [надо] проанализировать с точки зрения работы Министерства обороны, которую оно ведет по поручению нашего главнокомандующего по усилению западного фланга. А в остальном надо де-факто смотреть, какие это угрозы несет. Само по себе вступление — это формальный шаг», — указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что нужно проанализировать, что будет дальше с военной инфраструктурой, военными инструкторами и базами НАТО в странах Европы.

Ранее, 28 июля, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал журналистам, что РФ симметрично отреагирует на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Медведев объяснил, что Финляндия и Швеция «могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решение о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений».

18 июля руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что вступление этих двух стран в альянс укрепит его. Прайс пояснил, что в парламентах стран НАТО, в том числе в конгрессе США, продолжается процесс утверждения решения о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может быть заторможен Анкарой, если страны не выполнят требования Турции.

До этого, 5 июля, в Госдуме рассказали, что Россия будет вынуждена реагировать на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. 29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении.