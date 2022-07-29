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На владельца сгоревшего в Москве хостела был оформлен еще один с теми же нарушениями

Источник: у владельца сгоревшего в Москве хостела есть еще один с теми же нарушениями пожарной безопасности
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
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У владельца хостела на юге Москвы, в котором произошел пожар, по информации «Известий», есть еще один хостел с рядом нарушений.

Другой хостел зарегистрирован под названием «Каприз» в Москве, по улице Молодцова, д 12.

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Всего в хостеле обнаружено 16 нарушений. Среди них: в одной из комнат нет системы автоматической пожарной сигнализации; нет информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации; мебель размещена на путях эвакуации в коридоре у эвакуационного выхода; помещения не обеспечены огнетушителями и пр.

При этом все нарушения было предписано устранить до 14 февраля текущего года.

Ночью 29 июля в хостеле на улице Алма-Атинская в Москве произошло возгорание, в результате которого погибли восемь человек. Как рассказали в экстренных службах, причиной смерти стало отравление угарным газом. Еще восемь человек были госпитализированы.

Следователи столичного управления Следственного комитета России (СКР) по факту пожара в хостеле возбудили уголовное дело.

Врио начальника Главного управления МЧС России по столице Андрей Румянцев рассказал о том, что пожарная сигнализация в хостеле была установлена, но не сработала. Он сообщил, что последняя проверка хостела на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась в июне этого года. Было выявлено семь нарушений, в том числе в отношении эвакуационного выхода. До этого специалисты пожарных служб также выявляли нарушения еще в 2019 году.

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