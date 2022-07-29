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В Кремле оценили инициативу ООН опубликовать документ сделки по зерну

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Информация, подобная подписанному в Стамбуле соглашению по зерну, носит секретный характер, так как там есть много военных нюансов. Так в пятницу, 29 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал предложение Организации Объединенных Наций (ООН) обнародовать документ «продуктовой сделки».

«Но в то же время нужно просто обдумать эту инициативу и не забывать, конечно, про взаимную увязку этого механизма по вывозу из украинских портов и по разблокированию косвенных и прямых ограничений на передвижение на внешние рынки наших зерна, удобрений и других аналогичных товаров», — пояснил Песков журналистам.

В настоящий момент в расположенном в Стамбуле координационном центре по зерновому вопросу, по словам представителя Кремля, в составе российской делегации работает группа военных, поэтому утвердительно или отрицательно ответить на предложение невозможно.

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22 июля глава Министерства обороны России Сергей Шойгу совместно с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как позже пояснил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт.

Незадолго до этого украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Представители Киева неоднократно заявляли, что прямых контактов с Москвой не будет.

Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Входящими в порты Украины судами, по словам высокопоставленного представителя ООН, будут командовать украинские лоцманы. При этом «продуктовая сделка» в Стамбуле не предполагает военного сопровождения судов.

В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

24 июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он отмечал, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

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