В России представили новый Exeed TXL с двухлитровым мотором

Премиальный суббренд китайской компании Chery, Exeed, представил на российском авторынке новую версию кроссовера TXL. Машина предлагается с двухлитровым мотором мощностью 197 л.с. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба компании.

Sport-версия TXL комплектуется четырехцилиндровым 16-клапанным турбомотором, который для России дефорсировали с 249 л.с., такую мощность выдает мотор в Китае, до 197 л. с.

В паре с ним трудится семиступенчатый «робот» SAGW, это агрегат с двумя сцеплениями так называемого мокрого типа. Тип привода кроссовера — полный, с муфтой на задней оси.

Новый TXL обзавелся электрическими автоматическими подножками и штатным видеорегистратором. Sport-версия с двухлитровым мотором получил подогрев передних и задних сидений и зарядками Type-C на переднем и заднем рядах. Боковые и задние стекла с заводской тонировкой.

Модификация TXL 2.0 Sport Edition стоит в России 4 649 900 рублей.

27 июля Chery сообщила, что выведет на российский рынок новый суббренд Jetour. Марка планирует четко сформировать три отдельные линейки автомобилей. В него войдут четыре кроссовера, три внедорожника и гибридные автомобили.