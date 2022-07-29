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Минобороны сообщило об ударе ВСУ из HIMARS по СИЗО с пленными

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Украинские силы нанесли ракетный удар с помощью американской ракетной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору с украинскими военнопленными у поселка Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны России 29 июля.

«По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов» (в отношении националистической группировки в РФ возбуждены уголовные дела), нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», — заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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В Минобороны РФ также назвали обстрел следственного изолятора целенаправленной кровавой провокацией со стороны киевского режима.

Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, назвал ее целью уничтожение заключенных, пока они не начали давать показания. Позже штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате удара 53 человека погибли, еще 75 получили ранения.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колонии. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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