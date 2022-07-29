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Суд сократил срок приговоренному к пожизненному заключению Шишимарину

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Фото: ТАСС/EPA/OLEG PETRASYUK
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Киевский апелляционный суд изменил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину с пожизненного заключения на 15 лет лишения свободы. Об этом 29 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на медиапроект «Граты».

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«Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Его обвинили в нарушении законов и обычаев войны. По данным следствия, Шишимарин якобы виновен в убийстве мирного жителя Сумской области Украины.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.

Ситуацию «Известиям» прокомментировал политолог Павел Данилин. По его мнению, в судебном процессе над Шишимариным заранее были определены виновный и мера наказания. Политолог сослался на 438-ю статью УК Украины, под которую подпадает 90% боевиков радикальной националистической группировки «Азов» за пытки российских военнопленных, однако, как отмечает Данилин, ни один из них не понес наказания.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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