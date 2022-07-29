Водитель катера скрылся после столкновения с теплоходом под Саратовом

Следователи начали проверку после столкновения катера с теплоходом на реке Волге под Саратовом. Водитель маломерного судна скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивает полиция.

Инцидент произошел в четверг, в районе 23 часов в акватории Волги в районе поселка Затон. Катер «Нептун» перевернулся после столкновения с теплоходом «Лера».

На борту катера было пять человек. Одна из пассажирок, 27-летняя женщина, получила травмы. Ее госпитализировали.

Следователи осмотрели место происшествия и сами суда, опросили пострадавшую, назначили экспертизы.

Старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская рассказала ИА «Взгляд-инфо», что водитель катера сбежал с места аварии вместе с другими пассажирами. На месте осталась только пострадавшая.

6 июля моторная лодка, в которой находились девять человек, в том числе двое детей, перевернулась на реке Булгуруме в Якутии. В МЧС по региону уточнили, что ЧП случилось в 19 км от села Аргас.