Красноярских десантников-пожарных перебросили в Якутию для тушения лесов

Группа из 30 десантников-пожарных Лесопожарного центра Красноярского края направлена в Якутию для помощи в тушении лесов. Об этом сообщает пресс-центр правительства Красноярского края.

В пятницу, 29 июля, группа из 30 человек вылетела на самолете Ил-76 из Красноярска в Якутск. По прибытии специалистов сразу должны направить к очагам возгораний, говорится в сообщении властей.

Как объяснил первый замминистра лесного хозяйства края Алексей Большаков, в Якутию отправились десантники из Ярцевского и Енисейского авиаотделений. Благодаря четко организованному маневрированию их удалось передислоцировать в короткие сроки, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Сейчас леса Красноярского края патрулируют и охраняют 250 человек и семь воздушных судов. С учетом действующей обстановки этого достаточно для контроля за пожарами в регионе, отметил Большаков.

Ситуация в Якутии при этом остается сложной. С 19 июля в республике введен режим ЧС федерального уровня. Как уточняет ИА SakhaNews, тушение лесов осложняется жаркой и сухой погодой. В ликвидации очагов возгорания задействованы более 1 тыс. человек, привлечена авиация.

По данным пресс-службы главы и правительства Якутии, за минувшие сутки в регионе потушили восемь пожаров. Продолжают действовать 107 лесных возгораний на территории 16 районов и еще два пожара на землях иных категорий.

Накануне, 28 июля, лесной пожар дошел до жилых построек села Арылах, в котором проживают около 1,6 тыс. человек. Население начали эвакуировать. Также было принято решение об эвакуации детей из детского лагеря «Орленок».