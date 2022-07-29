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Лавров выразил надежду на отсутствие провокаций в вопросе Тайваня

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Фото: ТАСС/Zuma/Jose Lopes Amaral
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У России нет проблем с отстаиванием принципа суверенитета Китая и страна рассматривает КНР как единую страну вместе с островом Тайвань. Такое заявление сделал в пятницу, 29 июля, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на фоне сообщений о возможном визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

Министр в ходе пресс-конференции выразил надежду на то, что в вопросе Тайваня не будет никаких провокаций, так как посещение острова указано «предварительным» и стоит под вопросом. В поездку также войдут Япония, Республика Корея, Малайзия и Сингапур.

«Наша позиция о наличии только одного Китая остается неизменной. Такую же позицию на словах периодически подтверждают США, но на практике, как вы сами понимаете, дела не всегда совпадают со словами. <…> мы исходим из того, что никаких раздражителей, никаких провокаций, которые могут эту ситуацию обострить, предприниматься не будут», — заявил Лавров.

Возможное посещение Пелоси Тайваня спровоцировало напряженность в отношениях США и Китая. 28 июля Белый дом сообщил прессе о состоявшемся между американским президентом Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином телефонном разговоре, который длился более двух часов. Диалог был направлен на сохранение стабильности отношений в условиях роста напряженности из-за Тайваня, сообщает телеканал «360».

27 июля агентство Associated Press написало, что Пелоси отказалась сообщить какую-либо обновленную информацию о своих планах, касающихся визита на остров. Она объяснила это соображениями безопасности. Пелоси заявляла, что собирается на Тайвань, потому что «США важно продемонстрировать поддержку» Тайбэю.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что Пелоси получила предостережение от администрации президента США по поводу возможной поездки на Тайвань. Как считает директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, крайне негативная реакция Пекина вынудит ее отказаться от поездки под давлением президента США, который не хочет конфронтации с Китаем.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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