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В Москве начали выпуск препаратов от орфанных заболеваний и астмы

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», запустил цех по выпуску препаратов для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, редких и наследственных заболеваний. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил в пятницу, 29 июля.

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«Предприятие арендовало на площадке «Алабушево» помещение площадью около 500 кв. м, где разместило цех по вторичной упаковке и выпуску препаратов для лечения осложнений бронхиальной астмы и редких, так называемых, орфанных заболеваний, в том числе болезни Гоше и муковисцидоза», — цитирует вице-мэра агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что производитель лекарств компания «Генериум-некст» получила статус резидента особой экономической зоны Москвы в 2021 году.

«Первые партии продукции уже отправлены в различные учреждения. Планируется, что цех будет выпускать более 150 тыс. единиц продукции ежегодно, и выйдет на полную мощность к концу 2024 года», — сказал чиновник.

Ефимов добавил, что в настоящее время заказчиками компании выступают десятки московских государственных и частных лечебных организаций.

К 2024 году компания планирует построить на площадке «Алабушево» собственный завод и инвестировать в это почти пять миллиардов рублей, передает НСН.

В свою очередь глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что после запуска собственных цехов компания будет производить субстанции и готовые лекарственные формы, а также первичную и вторичную упаковку для лекарственных препаратов. Он подчеркнул, что на предприятии планируется создать не менее 250 новых рабочих мест.

Генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев уточнил, что все препараты, выпускающиеся данным резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва», включены Минздравом России в список жизненно необходимых и важнейших.

Ранее в этот день директор Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. академика А.М. Гранова Минздрава России Дмитрий Майстренко рассказал «Известиям», что российские медики исследуют новый метод борьбы с раком на последних стадиях — радиоактивные лекарства. Речь о новом направлении в медицине и онкологии — тераностике, когда радиофармпрепараты (РФП) используют не только в диагностике, но и в терапии запущенных стадий онкологических заболеваний.

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