Мужчина перевел более 1,6 млн рублей мошенникам в Алтайском крае

Житель Заринска (Алтайский край), который хотел заработать на криптовалюте, перевел более 1,6 млн рублей мошенникам. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает altapress.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Как отмечается в материале, 60-летнему мужчине позвонили неизвестные и предложили инвестировать в криптовалюту. Ему объяснили, что для того, чтобы получить доход, необходимо внести денежные средства на «свой» счет и ими рассчитываться за валюту. Потерпевший перевел все накопления и взял кредит на «развитие бизнеса». Однако когда он решил вывести накопленное, сделать этого не удалось.

Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в России резко возросла популярность «старой» схемы мошенничества со звонками якобы из полиции и банков. Об этом рассказали «Известиям» эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.