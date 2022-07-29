Нарышкин назвал целесообразным изучение старинных укреплений в ДНР и ЛНР

Изучать исторические объекты, связанные со старинными укреплениями — засечными чертами, — на территории Донецкой, Луганской народных республик и восточных территориях Украины призвал председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Об этом он заявил на презентации книги «Линии роста. Памятники историко-культурного наследия пограничья России. XVI–XVIII вв.», которая прошла в Москве накануне, 28 июля.

— Эти археологические памятники, в первую очередь, относящиеся к Изюмской черте, служат наглядным подтверждением того, что освоение Слобожанщины началось с городов-крепостей в диком поле, которые возводились и русскими, и русскими малороссами для защиты их общего отечества — нашей России, — цитирует его слова ТАСС.

Изучение таких объектов Нарышкин назвал целесообразным.

Напомним, засечные черты — система инженерных оборонительных сооружений, которая была возведена на пограничных рубежах России в XVI–XVIII веках.

Этой теме посвящена и книга, в работе над которой принимали участие Российское историческое общество, Институт археологии Российской академии наук, Федеральное архивное агентство РФ, Институт археологии им. А.А. Халикова Академии наук Республики Татарстан при поддержке фонда «История Отечества».

В ней рассматривается история 19 субъектов РФ, на территории которых сохранились объекты, связанные с оборонительными линиями XVI–XVIII вв.

В общей сложности, по словам Сергея Нарышкина, на данный момент рабочей группе удалось собрать сведения более чем о 100 объектах. Составители книги охватили три века истории отечественной фортификации — от укреплений эпохи Ивана Грозного до артиллерийских фортов екатерининского времени.