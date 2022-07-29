Около 10 автобусных маршрутов уберут в Ставрополе в рамках реформы

В Ставрополе при введении новой схемы движения общественного транспорта уберут около 10 автобусных маршрутов. Об этом стало известно после рабочей встречи в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, на которой обсуждалась новая комплексная схема общественного транспорта краевой столицы.

По словам замглавы компании-разработчика Павла Литвинова, сначала специалисты проанализировали трафик всего транспорта в основных узлах города, выявили основные точки притяжения и проживания населения. Затем эти данные внесли в математическую модель и на ее основе предложили изменения в транспортную сеть.

В данный момент в Ставрополе функционирует 61 маршрут, четыре временно не обслуживаются. По итогам исследования предлагается сократить это число до 48 с учетом оптимизации. Речь идет о том, чтобы убрать маршрутки, дублирующие автобусные маршруты, нерентабельные маршруты и те, которые негативно влияют на работу магистральных маршрутов.

Представители компании-разработчика пообещали вместо убранных автобусов запустить новые. Появятся в Ставрополе и троллейбусы. Проект будет осуществляться не одним днем, поэтому резких изменений в движении городского транспорта не предвидится, пишет NewsTracker.

Ранее в мае урбанисты спрогнозировали неминуемый рост цен на проезд в общественном транспорте Ставрополя. Перевозчики уже столкнулись с резким подорожанием запчастей даже отечественного производства.