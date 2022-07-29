Адвокат Марины Таубер заявил, что певца Филиппа Киркорова не пустили в Молдавию

Российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд в Молдавию, хотя он является ключевым свидетелем по делу об обвинении депутата Марины Таубер в незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор». Об этом в пятницу, 29 июля, сообщил журналистам адвокат политика Аурелиу Коленко.

По словам Коленко, при пересечении границы Молдавии Киркорова не допустили в республику, оформив отказ на въезд.

«Мотив для отказа в пересечении границы не указан, хотя певец был приглашен в Молдавию по настоянию группы адвокатов депутата Марины Таубер», — рассказал Коленко.

Защита считает, что власти воспрепятствуют правосудию и не пускают артиста, так как опасаются, что он расскажет неудобную им правду.

Марина Таубер была задержана на прошлой неделе, из-за того что в своем финансовом отчете партия «Шор» не указала траты на организацию в Кишиневе 19 июня массовых мероприятий, на которые были приглашены Филипп Киркоров и Алишер Моргенштерн. Им, по версии следствия, было выплачено по $260 тыс. В тот день концерт был сорван сотрудниками правоохранительных органов.

25 апреля пресс-служба МВД Эстонии сообщила о запрете Киркорову въезда на территорию страны сроком на пять лет — с 22 апреля 2022 до апреля 2027 года. Позже в тот же день артист заявил, что планирует обжаловать решение.

В Таллине 27 мая должен был состояться концерт артиста в ледовом дворце «Тондираба». Но концерт был сорван после того, как в начале апреля некоммерческое объединение EstYou передало Таллинскому городскому собранию и мэрии петицию с требованием отменить выступление. Петицию подписало 7 тыс. человек.

По мнению авторов документа, разрешение концерта могло бы «несет повышенный риск стать жертвой информационной операции, которая может нанести ущерб репутации Эстонской Республики». Кроме того, властям напомнили, что певец выступал за воссоединение Крыма с Россией.