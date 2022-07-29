Суд в Липецке арестовал готовивших теракт украинских диверсантов

Советский районный суд Липецка арестовал ранее задержанных участников украинской диверсионно-разведывательной группы за подготовку теракта. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе управления судебного департамента Липецкой области.

«Советский районный суд Липецка по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца троим гражданам Украины, задержанным по подозрению в участии в деятельности экстремистской организации», — сообщили в пресс-службе.

По данным управления судебного департамента, в отношении украинских диверсантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору»), ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору»).

О том, что ФСБ РФ предотвратила в Липецке теракт, стало известно ранее в пятницу. Диверсанты, прибывшие из Украины в Россию, были задержаны в селе Горицы Добровского района Липецкой области. Среди них мужчина 1988 года рождения, который ранее был неоднократно судим за педофилию, и две женщины 1986 и 1978 годов рождения.

Известно, что на допросе задержанный признался в подготовке теракта на автовокзале. Он рассказал, что должен был совершить теракт по указанию руководства «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ) при помощи самодельного взрывного устройства.

Также ФСБ РФ опубликовала кадры задержания боевиков «Правого сектора». На видеозаписи видно, как приезжие мужчина и женщина сначала осматривают место предполагаемого теракта на автовокзале. Затем показаны кадры задержания диверсантов неподалеку от лесного массива.

У них были обнаружены составные части самодельного взрывного устройства. Также была найдена их переписка с другими участникам группировки, которая изобличает их намерения.