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ФСБ предотвратила теракт, готовившийся диверсантами «Правого сектора» в Липецке

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Сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ) удалось предотвратить теракт в Липецкой области, который намеревались совершить там боевики украинского «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Как сообщила пресс-служба ведомства 29 июля, трое прибывших в Россию граждан Украины были задержаны в селе Горицы Добровского района.

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Главарем группы оказался мужчина 1988 года рождения, ранее неоднократно судимый за педофилию. С ним приехали две женщины 1986 и 1978 годов рождения, которые входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной «Правым сектором» под патронажем Службы безопасности Украины (СБУ).

Диверсанты готовились подорвать самодельное взрывное устройство большой мощности в людном месте «на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка». При задержании у них были обнаружены составные части самодельного взрывного устройства.

На допросе участник группы признался, что должен быть совершить теракт по указанию руководства «Правого сектора».

Также в пятницу сообщалось, что террористы указали сотрудникам ФСБ место тайника в лесу, где хранились компоненты для самодельного взрывного устройства. Кроме того, была найдена их переписка с другими участникам группировки, которая изобличает их намерения.

Как рассказал сотрудник спецслужбы, задержанные украинцы проходили специальную подготовку в учебном центре Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Десна» под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки в тылу противника.

«Для подготовки терактов на территории региона посещали вокзалы, и остановки городского транспорта, где неоднократно оставляли сумки и пакеты для проверки бдительности жителей», — рассказал сотрудник специальной службы.

Ранее, 23 июля, сообщалось, что боевики националистического батальона «Правый Сектор» разместили в школе поселка Нью-Йорк на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) реактивные системы залпового огня (РСЗО). Как отметил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, из них они совершают провокационные обстрелы позиций российских войск.

14 июля в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в пяти регионах России задержаны пособники, собиравшие деньги для террористов под видом благотворительности. Пособники собирали средства для запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Задержания прошли в Кабардино-Балкарской Республике, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областях.

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