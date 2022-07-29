Орбан: Венгрия рассчитывает купить дополнительно 700 млн кубометров газа в России

Венгрия хочет текущим летом купить у России дополнительно 700 млн кубометров газа. Об этом в пятницу, 29 июля, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он отметил, что переговоры по этому вопросу продолжаются.

«Мы всё еще ведем переговоры с россиянами, чтобы получить дополнительно 700 млн кубометров газа», — сказал он, выступая в эфире радиостанции Kossuth.

По мнению Орбана, к соглашению стороны придут в течение лета. По его словам, после получения дополнительных кубометров газа «будет всё в порядке».

26 июля специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань рассказала, что экономические и вторичные санкции коллективного Запада затрагивают наиболее уязвимых и нуждающихся в лучшей защите — самых бедных, женщин и людей, живущих в отдаленных районах.

21 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался о важности для его страны бесперебойной подачи российского газа. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Венгрия обратилась к РФ с просьбой об увеличении поставок газа и он пообещал, что эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена.

13 июля Сийярто заявил о том, что Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из России и не поддержит новый пакет санкций Евросоюза, если в него будут включены ограничения против «Газпрома» или Газпромбанка.

В тот же день правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Оно предполагает принятие ряда мер, направленных на обеспечение Венгрии топливом в преддверии отопительного сезона. В частности, с августа будет увеличена закупка газа за рубежом и сокращено потребление топлива внутри страны.

2 июня Сийярто говорил, что Венгрия «прагматично подходит к вопросам поставок энергоносителей». Он отметил, что 85% потребляемого в стране газа является российским. Венгрия не станет заниматься поисками альтернативных поставок топлива, пока не будет расширена пропускная способность трубопровода TANAP.