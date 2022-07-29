Один ребенок погиб в результате ДТП под Томском. Об этом 29 июля сообщили в прокуратуре Томской области.

«В 12:15 в окрестностях села Зоркальцево Томского района «Газель» столкнулась с автомобилем Volkswagen Tiguan. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, несовершеннолетняя пассажирка легкового автомобиля погибла», — приводит сообщение ТАСС.

На место происшествия выехал прокурор Томского района Виктор Русаков. В ведомстве отметили, что оно проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего и примет решение по факту ДТП.

26 июля в Томске произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате пострадал двухлетний ребенок. Он был доставлен в медучреждение.

22 июля в Томской области на трассе Белый Яр — Колпашево Верхнекетского района произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Легковой автомобиль марки Toyota Corolla съехал в кювет, наполненный водой, и опрокинулся.