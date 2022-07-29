В Ялте с 1 августа штраф за неоплаченную парковку составит 1000 рублей

В Ялте с 1 августа 2022 года начнет работать система фиксации нарушений за неоплаченную парковку. Об этом 28 июля сообщил официальный портал городской администрации курорта.

Оплата муниципального паркинга проведена в закон «Об административных правонарушениях в Республике Крым».

Штраф за неоплату парковки на платных муниципальных паркингах составит 1000 рублей. С начала 2022 года в бюджет Ялты поступило порядка 1,5 млн рублей за парковку.

20 апреля сообщалось, что во Владивостоке установили 37 паркоматов. Терминалы расположены на 30 улицах города. Парковка является платной в дневные часы по будням.