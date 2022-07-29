Устроившего дебош в трамвае мужчину задержали в Москве

В Москве задержан мужчина, нарушивший порядок в общественном транспорте. Как сообщил 29 июля источник «Известий», инцидент произошел в трамвае, следовавшем по Симферопольскому бульвару.

Пьяный мужчина грубо ругался нецензурной бранью и провоцировал на ответные действия одного из пожилых пассажиров. Видя, что у него не получается вызвать ответную реакцию, грубиян попытался ударить пассажира. Правоохранительные органы установили личность дебошира, после чего он был задержан.

Им оказался ранее судимый молодой мужчина, который уже побывал в тюрьме по статьям о разбое, а также о незаконном приобретении и хранении наркотических веществ. По факту дебоша возбуждено уголовное дело.

13 июля в прокуратуре Москвы сообщили о задержании подозреваемого в убийстве 51-летней женщины — сотрудницы коммерческой организации. Подозреваемый был задержан в подмосковной Балашихе.