Штрафстоянки Ростовской области обязали выдавать машины круглые сутки

В Ростовской области ужесточили требования к работе штрафстоянок. Изменения вступили в силу с 28 июля. Соответствующий закон приняли депутаты регионального заксобрания. Он регулирует процесс перемещения, хранения и возврата транспортных средств автовладельцам.

Так депутаты отреагировали на жалобы владельцев авто и собственников маломерных судов на работу штрафстоянок, поясняет RostovGazeta.

Отныне организации, которые занимаются эвакуацией автомобилей и их хранением, должны иметь специализированную стоянку с оборудованным КПП и ограждениями, системами видеонаблюдения с возможностью хранения информации в течение 30 дней. Также все штрафстоянки должны освещаться вечером и ночью. Принимать задержанные автомобили и возвращать их собственникам теперь будут в круглосуточном режиме.

Кроме того, на территории должно быть помещение, где владельцы транспортных средств смогли бы оформлять документы и оплачивать пребывание автомобиля на штрафстоянке. Для выдачи автомобиля сотрудники штрафстоянки не имеют право требовать документ об оплате стоимости эвакуации машины и ее хранения.

Ранее сообщалось о повышении требований к эвакуаторам. Они должны быть оборудованы проблесковыми маячками, а в случае повреждения задержанной машины, организации придется возместить ущерб. Также изменились сроки хранения информации — теперь они составляют не менее одного месяца.