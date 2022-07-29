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Британцы дали совет Зеленскому насчет России

Читатели британской газеты Daily Mail призвали Зеленского к переговорам с Путиным
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Фото: TASS/Zuma
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Читатели британской Daily Mail 28 июля прокомментировали интервью президента Украины Владимира Зеленского телеведущему Talk TV Пирсу Моргану. Их реакция на него была негативной, так как в частности Зеленский рассказал об обеспокоенности из-за неясности будущей британской поддержки Украины после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра.

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Читатели пришли к выводу, что Зеленскому нужно попробовать вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, вместо того чтобы просить больше денег и оружия.

«Этот человек использует молодых людей Украины как пушечное мясо, а сам прячется», — считает Maureen2.

Читатель под ником screamingskull отметил с иронией, что украинский президент не прячется.

«Он снимает видео для «Оскара», пьет чай со знаменитостями и участвует в фотосессиях с женой! Что за жизнь», — написал он.

Gill Conall посоветовал Зеленскому и его супруге понять, что «кормушка опустела».

«Если бы он попытался заключить мирное соглашение с Путиным, вместо того чтобы вальсировать в одежде цвета хаки, приглашая всех и каждого на Украину, страна, возможно, не оказалась бы в такой ситуации. Мне стало жаль украинский народ», — заключил Gill Conall.

Другой пользователь отметил, что беспокойства украинского лидера небезосновательны. Так как, по его мнению, «большинство стран предпочли бы не беднеть из-за его нацизма».

Ранее в этот день первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине, подчеркнув, что России есть что сказать. Он уточнил, что Россия будет выступать 12-й по счету, не раньше 18:00.

Двумя днями ранее он сообщил, что Россия не видит необходимости в посредничестве ООН для возобновления политического диалога с Украиной. По его словам, для возобновления переговоров украинское руководство должно занять реалистичную позицию и руководствоваться интересами своего народа, а не США и других западных стран, воюющих в этой стране с РФ опосредованно до последнего украинца.

При этом еще 7 июля Владимир Путин указал на то, что коллективный Запад и есть прямой зачинщик и прямой виновник того, что происходит на Украине.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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