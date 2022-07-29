Британцы дали совет Зеленскому насчет России

Читатели британской Daily Mail 28 июля прокомментировали интервью президента Украины Владимира Зеленского телеведущему Talk TV Пирсу Моргану. Их реакция на него была негативной, так как в частности Зеленский рассказал об обеспокоенности из-за неясности будущей британской поддержки Украины после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра.

Читатели пришли к выводу, что Зеленскому нужно попробовать вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, вместо того чтобы просить больше денег и оружия.

«Этот человек использует молодых людей Украины как пушечное мясо, а сам прячется», — считает Maureen2.

Читатель под ником screamingskull отметил с иронией, что украинский президент не прячется.

«Он снимает видео для «Оскара», пьет чай со знаменитостями и участвует в фотосессиях с женой! Что за жизнь», — написал он.

Gill Conall посоветовал Зеленскому и его супруге понять, что «кормушка опустела».

«Если бы он попытался заключить мирное соглашение с Путиным, вместо того чтобы вальсировать в одежде цвета хаки, приглашая всех и каждого на Украину, страна, возможно, не оказалась бы в такой ситуации. Мне стало жаль украинский народ», — заключил Gill Conall.

Другой пользователь отметил, что беспокойства украинского лидера небезосновательны. Так как, по его мнению, «большинство стран предпочли бы не беднеть из-за его нацизма».

Ранее в этот день первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине, подчеркнув, что России есть что сказать. Он уточнил, что Россия будет выступать 12-й по счету, не раньше 18:00.

Двумя днями ранее он сообщил, что Россия не видит необходимости в посредничестве ООН для возобновления политического диалога с Украиной. По его словам, для возобновления переговоров украинское руководство должно занять реалистичную позицию и руководствоваться интересами своего народа, а не США и других западных стран, воюющих в этой стране с РФ опосредованно до последнего украинца.

При этом еще 7 июля Владимир Путин указал на то, что коллективный Запад и есть прямой зачинщик и прямой виновник того, что происходит на Украине.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

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