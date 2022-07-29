В ДНР погибло 269 граждан с начала эскалации агрессии со стороны ВСУ

За 163 дня эскалации агрессии со стороны вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибло 269 мирных жителей, в том числе 16 детей. Об этом сообщили 29 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе спецоперации территории устанавливаются. На территории (ДНР. — Ред.) в границах до начала спецоперации ранения различной степени тяжести получило 1271 гражданское лицо, в том числе 96 детей», — говорится в сообщении представительства.

Также приводятся данные о количестве раненых мирных жителей на освобожденных территориях республики со стороны украинских боевиков в ходе спецоперации: 1511 гражданских лиц, в том числе 87 детей.

Также за 163 дня эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 6842 факта ведения огня со стороны украинских боевиков, из них с применением тяжелого вооружения — 6511.

17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым.

До этого, 12 апреля, Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Президент отметил, что спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Кроме того, он выразил уверенность в том, что цели специальной операции будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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