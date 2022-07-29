Реконструкцию станции Переделкино будущего МЦД-4 завершат до конца года

Реконструкцию станции Переделкино будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) планируется завершить до конца текущего года. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«До конца этого года предполагается завершить комплекс работ по реконструкции железнодорожного остановочного пункта Переделкино», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

По словам Бочкарева, готовность объекта оценивается на сегодняшний день в 67%. К настоящему времени пассажирские платформы с навесами от атмосферных осадков уже готовы, а работы по устройству основных конструкций остановочного пункта — входных вестибюлей и подземного распределительного зала — завершаются.

Также началось благоустройство прилегающих к станции территорий: организация подъездных путей, пешеходных дорожек, а также газонов и зеленых зон.

Ранее, 25 июля, сообщалось, что строительство станции Марьина Роща второго маршрута МЦД-2 завершат к концу года.

Московские центральные диаметры должны соединить территории Москвы и ближайшего Подмосковья.

Поезда ходят на этих линиях в режиме наземного метро с интервалом пять-шесть минут в час пик. Движение по МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово — Лобня) протяженностью 52 км и МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино — Подольск) длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года.