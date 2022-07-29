В МИЦ «Известия» расскажут о турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Монсон»
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- В МИЦ «Известия» расскажут о турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Монсон»
2 августа в 13:00 в МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Монсон». Впервые турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет по правилам смешанных единоборств. Ранее бои проводились только по правилам бокса.
Участники:
- Вячеслав Дацик, российский боец смешанных единоборств, участник главного боя;
- Джефф Монсон, двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, участник главного боя;
- Гаджи Наврузов, чемпион мира по тайскому боксу, участник турнира;
- Фернандо Родригес, бразильский боец смешанных единоборств, участник турнира;
- Святослав Коваленко, российский боец смешанных единоборств, видеоблогер, участник турнира;
- Саша Стоун, российский боец смешанных единоборств, видеоблогер, участник турнира;
- Николай Чибисов, российский боец, кандидат в мастера спорта по боксу, участник турнира;
- Андрей Ефимов, российский боец, участник турнира.
- Владимир Хрюнов, промоутер турнира.
Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Монсон» пройдёт 5 августа. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 по московскому времени.
Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, серию и номер паспорта, название издания.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 3-й этаж.
Пресс-конференция пройдет в студии на 3 этаже.