В МИЦ «Известия» расскажут о турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Монсон»

2 августа в 13:00 в МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Монсон». Впервые турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет по правилам смешанных единоборств. Ранее бои проводились только по правилам бокса.

Участники:

Вячеслав Дацик, российский боец смешанных единоборств, участник главного боя;

Джефф Монсон, двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, участник главного боя;

Гаджи Наврузов, чемпион мира по тайскому боксу, участник турнира;

Фернандо Родригес, бразильский боец смешанных единоборств, участник турнира;

Святослав Коваленко, российский боец смешанных единоборств, видеоблогер, участник турнира;

Саша Стоун, российский боец смешанных единоборств, видеоблогер, участник турнира;

Николай Чибисов, российский боец, кандидат в мастера спорта по боксу, участник турнира;

Андрей Ефимов, российский боец, участник турнира.

Владимир Хрюнов, промоутер турнира.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Монсон» пройдёт 5 августа. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 по московскому времени.

Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, серию и номер паспорта, название издания.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 3-й этаж.

Пресс-конференция пройдет в студии на 3 этаже.