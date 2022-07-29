Подросток получил сильные ожоги от радиатора автомобиля в Оренбуржье

В Оренбургской области 14-летний подросток получил ожоги I и II степени во время ремонта автомобиля. Инцидент произошел в Адамовском районе. В обстоятельства случившегося разбирается полиция.

Уже установлено, что мальчик помогал отцу в поле. У них перегрелся двигатель автомобиля, и они решили его починить. Сын с отцом открыли крышку радиатора, а оттуда пошел горячий пар. У молодого человека серьезные ожоги лица и груди, его госпитализировали, пишет 56orb.ru.

В конце июня сообщалось, что 12-летний ребенок получил ожоги во время купания в термальном бассейне на Камчатке. По предварительным данным, мальчик на территории частной гостиницы прыгнул в бассейн. При этом температура воды превышала допустимые для купания показатели.