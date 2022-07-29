Захарова заявила, что Вашингтон отрицает факт рецессии в экономике США

В Белом доме отрицают рецессию в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 июля.

Она написала, что правительство США упрямо стоит на своем, спорит со своими же журналистами, «мотает головой, злится» и отказываются отвечать на уточняющие вопросы о том, что такое «рецессия».

«Знаете, как в США закончились экономические депрессии? Они просто перестали употреблять это слово. Как и слово «паника» в контексте экономического кризиса. Нет слова — нет проблемы. Так же, видимо, решили и в этот раз: взяли и отменили слово «рецессия», — порассуждала Захарова в Telegram.

Она также напомнила, что понятие «рецессия» было введено в оборот в конце 30-х годов ХХ века, когда Америка переживала «очередную жесткую депрессию». Тогда, по ее словам, общественный сговор политиков, политологов и финансистов с промышленниками постановил изъять из оборота слово «депрессия» и ввести облегченный термин «рецессия».

Официальный представитель МИД РФ уверена, что старый фокус просто вынули из сундука и показывают заново.

«Раньше, кстати, американских политических эквилибристов выручали словечки, типа «спад», «замедление». Но сейчас ситуация настолько катастрофическая, что были придуманы «путинский налог», «путинские цены» и т.д. Уверена, нанятые Белым домом, пиарщики изобретают что-то вроде «внешней рецессии» или «рециссионной интервенции Кремля», — заключила она.

Ранее в этот день сообщалось, что сторонники президента США Джо Байдена за сутки 47 раз пытались отредактировать страницу с определением слово «рецессия» в «Википедии», поэтому администрации интернет-энциклопедии пришлось отключить возможность вносить правки в эту статью, а также заблокировать незарегистрированных пользователей.

Американский президент ранее заявил, что текущее состояние экономики страны не говорит о рецессии, при этом, 28 июля министерство торговли США выпустило данные, согласно которым экономика страны снижается второй квартал подряд. Откровенная ложь президента возмутила американцев, тогда сторонники Байдена попытались изменить значение слова, чтобы речь американского лидера выглядела более правдоподобно.

Кроме того, пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер поспорила с журналистом в вопросе определения рецессии, заявив об отказе считать таковым два подряд квартала отрицательного роста ВВП.