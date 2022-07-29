Latvijas gaze подтвердила закупку Латвией российского газа через посредников

Латвийская энергетическая компания Latvijas gaze стала закупать российский газ через посредника. Об этом 28 июля сообщил телеканал Latvijas Televizija.

О том, что Латвия продолжает закупать российский газ, расплачиваясь за него евро, подтвердил глава компании Айгарс Калвитис.

«Latvijas gaze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у «Газпрома», потому что не можем рассчитаться с «Газпромом». У нас есть другой поставщик», — сказал Калвитис.

Он отказался называть посредника, сославшись на коммерческую тайну.

По словам Калвитиса, за последний месяц Латвия экспортировала из России один тераватт-час природного газа.

14 июля Латвия заявила о полном отказе от российского газа с 1 января 2023 года. Сейм принял поправки к закону об энергетике, которые предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов энергоносителя.

20 мая глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что страна не собирается покупать российский газ. Он подчеркнул, что такое решение было принято властями страны после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

В апреле премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Балтии не желают покупать у России газ. Главы правительство договорились о сотрудничестве, чтобы совместными усилиями обойти стороной дефицит энергоресурса.