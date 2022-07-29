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Филиппа Киркорова не пустили в Молдавию на судебное разбирательство

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд в Молдавию, притом что он является ключевым свидетелем по делу об обвинении депутата Марины Таубер в незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор». Об этом в пятницу, 29 июля, сообщил журналистам адвокат политика Аурелиу Коленко.

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«Сегодня при пересечении границы Молдавии в аэропорту гражданин России и гражданин Болгарии Киркоров Филипп не был допущен на территорию республики, ему было оформлено решение об отказе на въезд. Мотив для отказа в пересечении границы не указан, хотя певец был приглашен в Молдавию по настоянию группы адвокатов депутата Марины Таубер», — рассказал Коленко.

При этом, по словам защиты, власти воспрепятствуют правосудию и не пускают артиста, так как опасаются, что он расскажет неудобную им правду.

Так, Марина Таубер была задержана на прошлой неделе, из-за того что в своем финансовом отчете партия «Шор» не указала траты на организацию в Кишиневе 19 июня массовых мероприятий, на которые были приглашены Филипп Киркоров и Алишер Моргенштерн. Им, по версии следствия, было выплачено по $260 тыс. В тот день концерт был сорван сотрудниками правоохранительных органов.

25 апреля пресс-служба МВД Эстонии сообщила о запрете Киркорову въезда на территорию страны сроком на пять лет — с 22 апреля 2022 до апреля 2027 года. Позже в тот же день артист заявил, что планирует обжаловать решение.

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