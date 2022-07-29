Задержанный под Липецком диверсант из Украины сознался в подготовке теракта

Один из участников украинской диверсионно-разведывательной группы, задержанных в Липецкой области, признался в подготовке теракта на автовокзале. Об этом он сообщил во время допроса, видео которого 29 июля распространила Федеральная служба безопасности (ФСБ).

По его словам, участники группы несколько раз выезжали к автостанции и изучали обстановку.

«В городе Липецке на автостанции «Сокол» должен был совершить теракт по указанию руководства «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ. — Ред.) при помощи самодельного взрывного устройства», — рассказал задержанный.

О том, что ФСБ предотвратила в Липецке теракт, стало известно ранее в пятницу. Диверсанты, прибывшие из Украины в РФ, были задержаны в селе Горицы Добровского района Липецкой области.

Среди них мужчина 1988 года рождения — главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию, и две женщины 1986 и 1978 годов рождения.

У задержанных были обнаружены составные части самодельного взрывного устройства. Также была найдена их переписка с другим участникам группировки, которая изобличает их намерения.