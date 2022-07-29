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Прокуратура начала проверку после потопа в аэропорту Омска

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Омская транспортная прокуратура проводит проверку после того, как здание аэропорта Омск-Центральный затопило во время ливня. Надзорное ведомство выясняет, как соблюдались права пассажиров.

Аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Несмотря на сильнейшие осадки, ни один самолет не был задержан. Проблемы возникли лишь с рейсом в Казань, из-за того что самолет поздно прибыл, пишет ИА «Город55».

Непогода обрушилась на Омск в четверг днем. Неблагоприятные природные явления продлятся, по данным синоптиков, до вечера пятницы, 29 июля.

За 12 часов на метеостанции «Омск» выпало 66 мм осадков. Был побит рекорд 1970 года, причем в три раза. Тогда в Омске выпал 21 мм осадков, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН».

В соцсетях омичи публикуют фото и видео с плывущими и заглохшими машинами на затопленных улицах, водой в подъездах и подземных переходах. Жители сравнивают ситуацию с недавними потопами в Сочи.

Коммунальные службы продолжают устранять порывы сетей и аварии на электростанциях, восстанавливают поломанные конструкции, откачивают воду в местах подтопления и убирают упавшие деревья.

По данным «Омскводоканала», очистные сооружения канализации приняли накануне на 60% больше сточных вод — 420 тыс. куб. м. Это на 150–160 тыс. куб. м больше среднесуточного притока.

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