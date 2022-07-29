Автомобильный мост снесло в Бурятии из-за сильного течения

В Курумканском районе Бурятии в четверг, 28 июля, в результате сильного течения реки был разрушен автомобильный мост. Об этом сообщает региональное агентство ГО и ЧС в социальных сетях.

«В районе 20:00 в Курумканском районе произошло разрушение деревянного автомобильного моста через реку Баргузин между н.п. Майский и Алла. Вследствие повышения уровня воды в реке Баргузин мост повредило сильным течением», — говорится в заявлении.

При этом в ведомстве отметили, что ни один из населенных пунктов не был отрезан, а движение транспорта осуществляется по основной дороге.

21 июля в Приморском крае начали восстанавливать проезд к селам Кировского района. Для этого вместо рухнувшего моста обещали возвести объезд из бревен и грунта.

Утром того же дня стало известно об обрушении моста через реку Малая Березовка. От транспортного сообщения оказались отрезаны села Хвищанка и Большие Ключи, а также поселок Горный. В них проживают более 200 человек.

На место происшествия выехали сотрудники регионального минтранса и рабочие ВСК-1. Они определили масштабы восстановительных работ и их сроки. Также выяснилось, что причиной обвала стал проезд лесовоза, общая масса которого превышала предельно допустимую.