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Минобороны показало боевую работу артиллерии в ДНР

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России 29 июля показало боевую работу артиллерийских подразделений первого армейского корпуса Народной милиции ДНР по уничтожению укреплений и опорных пунктов ВСУ.

Отмечается, что в ходе выполнения огневых задач расчеты беспилотных летательных аппаратов передают координаты разведанных целей артиллеристам, после чего по укрепленным объектам и живой силе противника наносится удар.

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Мобильные самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика» армейского корпуса выполняют боевую задачу и сразу же меняют огневую позицию. Кроме того, артиллерийские расчеты ведут контрбатарейную борьбу, выводя из строя артиллерию противника.

Как заявляет оборонное ведомство, нередко среди уничтоженных артиллерийских систем оказываются орудия, поставляемые Украине странами НАТО.

При этом еще 7 июля президент РФ Владимир Путин указал на то, что коллективный Запад и есть прямой зачинщик и прямой виновник того, что происходит на Украине.

Страны Запада продолжают накачивать Киев оружием, несмотря на то что МИД РФ с 5 марта начал призывать страны ЕС перестать это делать. Так, Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской области. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

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