Синоптик пообещал москвичам облачность и температуру до 25 градусов

Жителям Московского региона в пятницу, 29 июля, стоит готовиться к переменной облачности без осадков и температуре до +25 градусов тепла. Такой прогноз сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня мы ожидаем в столице и Подмосковье переменную облачность, без осадков, характер погоды будет обусловлен влиянием западного антициклона. Температура максимальная в столице +23... +25 градусов, по области от +21 до +26», — сообщил Синенков в беседе с РИА «Новости».

При этом ожидается северо-западный ветер со скоростью от 3 до 8 м/с с сохранением атмосферного давления на уровне 749 мм ртутного столба.

Ранее в этот же день синоптики Гидрометцентра спрогнозировали помимо переменной облачности и температуры в 25 градусов выше нуля местами небольшие кратковременные дожди.

28 июля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к середине следующей недели термометры покажут до +30 градусов. Он сообщил, что август в Центральной России прогнозируется немного теплее положенного.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что сейчас жаркая погода, накрывшая Западную Европу, обойдет Россию стороной. По его словам, надвигающийся циклон понизит температуру воздуха в европейской части России.