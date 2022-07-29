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Зону поиска пропавшего пять дней назад ребенка расширили в Оренбуржье

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В Оренбургской области в Новосергиевском районе пятый день продолжаются поиски шестилетнего мальчика. Зону операции расширили до 20 км.

Поиски идут круглосуточно. Местность обследуют полиция, местные жители, волонтеры отряда «ОренСпас», добровольцы из разных районов Оренбуржья. Они проверяют колодцы, подвалы, чердаки, поймы рек и озер.

Как пишет Урал56.Ру, накануне полицейские отработали несколько версий. Они обследовали соседние села Камышки и Верхний Кунакбай, проверили водоемы. Добровольцы сейчас разбирают пройденные треки, отмечая закрытые квадраты на карте.

С каждым днем к операции присоединяется все больше людей. По словам координатора ПСО «ОренСпас» Ирины, принято решение расширить зону поиска, а если понадобится, география будет еще больше.

Работу продолжают и водолазы аварийно-спасательной части, сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональный департамент ПБ и ГЗ. Специалисты совместно с добровольцами обследуют прибрежные зоны и водную гладь реки на территории Среднеуранского сельсовета.

Сегодня на заседании оперативного штаба скоординируют очередное место поиска ребенка.

Мальчик ушел из дома бабушки в селе Ахмерово 24 июля. С тех пор его местонахождение неизвестно. По данным правоохранительных органов, ребенок является инвалидом. У него ДЦП и задержка речевого развития.

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