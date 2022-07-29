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На Филиппинах зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

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Фото: Global Look Press/Carlos LujÃ¡N
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На Филиппинах зарегистрирован первый случай заражения вирусом оспы обезьян. Об этом сообщила на брифинге 29 июля заместитель главы министерства здравоохранения республики Беверли Хо.

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Инфекция была выявлена у 31-летнего филиппинца, вернувшегося в республику 19 июля из-за границы. На сегодняшний день он находится на домашней изоляции под наблюдением специалистов.

По словам Беверли Хо, власти республики установили уже десять человек, контактировавших с инфицированным. Трое из них проживали с пациентом в одном доме.

«Всем было рекомендовано пройти карантин. Имеющиеся возможности системы здравоохранения способны выявлять и подтверждать случая оспы обезьян», — отметила она.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля сообщил, что организация не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян на данном этапе. Вакцинировать следует целенаправленно высокорисковые группы граждан — тех, кто контактировал с больным, медработников, лаборантов.

23 июля ВОЗ признала чрезвычайной ситуацией вспышку заболеваемости обезьяньей оспой. Свое решение она объяснила тем, что специалисты в настоящий момент недостаточно осведомлены о механизме передачи вируса между носителями, а обстановка удовлетворяет международным критериям ЧС в области здравоохранения.

12 июля в России выявили первый случай оспы обезьян. Он был купирован.

Заболевание было обнаружено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося к медикам с характерной сыпью. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян.

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