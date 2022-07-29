Сына экс-губернатора Приангарья приговорили к девяти годам

Сын бывшего губернатора Иркутской области, депутат регионального парламента Андрей Левченко приговорен к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии. Об этом 29 июля сообщила прокуратура региона.

Кировский районный суд Иркутска признал Левченко виновным в мошенничестве в особо крупном размере и ограничении конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере.

«Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил Андрею Левченко наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года 11 месяцев», — заявили в прокуратуре.

Кроме Левченко обвиняемыми по делу стали еще четыре человека. Они получили до восьми лет лишения свободы и штрафы до 1,3 млн рублей.

Было установлено, что Левченко создал организованную группу, которая заключила с производителем лифтов соглашение, ограничившее конкуренцию. В результате обвиняемые незаконно извлекли доход в размере 1 млрд рублей.

Левченко был задержан правоохранителями 28 сентября 2020 года. Были проведены обыски по его месту жительства и работы, а также у его отца, экс-главы Приангарья Сергея Левченко. На следующий день суд отправил Андрея Левченко под стражу.

20 июля гособвинитель запросил для Андрея Левченко 10 лет колонии, а также штраф в 500 тыс. рублей.

Отец арестованного Сергей Левченко — член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019-го ушел в отставку.