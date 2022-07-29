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Кабмин внес с Госдуму законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство РФ внесло 29 июля в Государственную думу законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств.

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«Проект ‹...› разработан в целях проведения эксперимента по осуществлению организациями розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке, и позволит повысить доступность отпускаемых по рецепту лекарственных препаратов для всех категорий граждан, включая маломобильных граждан, больных хроническими заболеваниями.

Законопроектом предусмотрено, что медицинские и аптечные организации имеют право отказаться от участия в эксперименте.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в трех регионах России запустят эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Он продлится с марта 2023-го по 2026 год.

20 июля президент РФ Владимир Путин указал на наличие перспектив развития телемедицины в России. За два дня до этого он призвал Минздрав РФ провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств.

Путин еще в апреле поручил правительству страны разработать и внести в Госдуму законопроект о дистанционной продаже лекарств по рецепту. В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законопроект об эксперименте с дистанционной торговлей рецептурными лекарственными препаратами может быть внесен в Госдуму РФ в августе.

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