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Тагильские перевозчики заплатят за отсутствие транспорта на маршрутах

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В Нижнем Тагиле оштрафовали перевозчиков за отсутствие транспорта на маршрутах. ООО «Техноком» и ООО «Объединение «Союз НТ» заплатят 25 тыс. рублей. Решение принято по результатам проверки, которую провели сотрудники МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Установлено, что на остановке на улице Верхняя Черепанова в положенное время не было двух автобусов, также два автобуса вовремя не отправились с остановки «Горсовет». Еще один автобус отсутствовал на вокзале. За каждый факт выявленного нарушения перевозчики должны заплатить по 5 тыс. рублей.

Кроме того, штраф грозит и третьему перевозчику, ООО «Фирма ТАС». Претензии у проверяющих возникли к работе маршрута «Ж\д вокзал — поселок Северный».

ТагилСити.Ру уточняет, что в конце 2021 года уже проводились проверки работы общественного транспорта в Нижнем Тагиле. Перевозчики были оштрафованы на 115 тыс. рублей. В общей сложности на линии не было 23 автобусов.

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