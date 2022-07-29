Телеканал РЕН ТВ при поддержке НМГ Студии приступил к съемкам сериала «Библиотекарь» по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова, который в 2008 году получил премию «Русский Букер». «Библиотекарь», опубликованный в 2007 году, переведён на многие языки, стал бестселлером во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии.

Жанр сериала можно определить как постсоветское фэнтези, постмодернистский триллер или магический соцреализм. Главный герой – Алексей Вязинцев, искренне ненавидящий все «совковое», узнает, что несколько книг забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы, Памяти. Различные группы читателей ведут за них ожесточенную борьбу, образуя тайную сеть Библиотек со своим кодексом, правилами и целями. Обнищавшие врачи и инженеры, бывшие зэки и менты, забытые спортсмены, журналисты, не попавшие в тон эпохи, - все они обрели новый смысл в книгах Громова и готовы за них умирать. Главному герою в исполнении Никиты Ефремова предстоит поиск самой главной книги - книги Смысла.

Михаил Елизаров, автор романа «Библиотекарь»: «Сегодня для «Библиотекаря» очень правильное время. Я с осторожностью и с надеждой наблюдаю за тем, как постепенно происходит замещение так называемых старых элит, проявляется, просыпается настоящая Россия. Герои «Библиотекаря» - это люди, которые сегодня собрались и поехали на Донбасс. Именно сейчас его эстетика очень созвучна моменту – она жива, как никогда ранее. Возможно, «Библиотекарь» сможет отразить этот момент прозрения в нашей стране и в нашем обществе. Здесь будет очень важно точное режиссерское видение, его авторский взгляд. Нужно попытаться вернуть лучшие приемы советского кинематографа и обогатить их современными возможностями. Я бы желал этому сериалу стать народным. Хочу, чтобы он жил своей самостоятельной жизнью, без навязывания и принуждения».

Игорь Твердохлебов, режиссер: «Впервые я увидел сценарий год назад и понял, что это абсолютно уникальная история с непередаваемой атмосферой. У меня, как у режиссера, появилась возможность создать аутентичную киновселенную. Процесс подготовки к съемкам был очень долгим: нужно было проработать все детали сеттинга, каждую сюжетную линию. В сериале огромное количество героев с невероятным бэкграундом. Очень хочется порадовать поклонников книги и открыть ее тем, кто пока не знаком с миром «Библиотекаря».

Никита Ефремов: «Мы много обсуждали с Игорем Твердохлебовым (реж.), каким должен быть герой. В сценарии, если сравнивать с книгой, добавились обстоятельства, на мой взгляд, усиливающие линию Алексея Вязинцева. Герой живет нормальной естественной жизнью и вдруг встречается с чем-то необъяснимым. Все ключевые магические элементы, конечно, останутся в сюжете. Мне вообще интересна тема суперспособностей, может, получится и в свою жизнь впустить немного магии».

Владимир Тюлин, генеральный директор РЕН ТВ: «Экранизация таких самобытных произведений, как «Библиотекарь» Михаила Елизарова, это серьезный вызов и для продюсерской команды, и для режиссера, и для актерского состава. У «Библиотекаря» есть своя армия поклонников, для которых сериал может стать огромным подарком, визуализируя с помощью богатого инструментария современного кинематографа мир, созданный Елизаровым. Мы сегодня воспринимаем его не просто как фэнтези, хотя это, конечно, будет сериал – блокбастер, который оценят все любители остросюжетных фильмов. Вместе с тем «Библиотекарь» - это серьезное осмысление новейшей истории нашей страны, отражение интереснейшей эпохи, ее образов. Для кого-то это будет встреча со своей молодостью, для кого-то удивительный, порой непонятный мир. Для нашего канала выбор этого романа был абсолютно органичным. Я очень рассчитываю, что сериал получится столь же ярким и парадоксальным, как и его литературный первоисточник, и в киноформате «Библиотекарь» обретет вторую жизнь».

Сериал «Библиотекарь»

Режиссер-постановщик: Игорь Твердохлебов

Художник- постановщик: Леонид Кипнис

Оператор-постановщик: Станислав Шарков

Сценаристы: Илья Тилькин, Александр Грязин

В ролях: Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий, Александра Урсуляк