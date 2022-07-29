В МИЦ «Известия» анонсируют V Международный форум онкологии и радиотерапии ForLife. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная проведению V Юбилейного Международного Форума онкологии и радиотерапии ForLife. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

О программе форума, формате проведения и основных спикерах рассказывает:

Андрей Каприн, академик РАН и РАО, главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России.

V Юбилейный международный форум онкологии и радиотерапии ForLife пройдет в Москве с 19 по 23 сентября 2022 года. К участию приглашены ведущие специалисты онкологи России и стран дальнего и ближнего зарубежья.