Latvijas gaze подтвердила закупку Латвией российского газа через посредников

Латвийская газораспределительная компания Latvijas gāze снова покупает российский газ, а расплачивается за него в евро. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на главу компании Айгарс Калвитис.

В сообщении, опубликованном 28 июля, говорится, что Latvijas gāze сейчас приобретает газ, но не покупает его у «Газпрома», так как не может рассчитаться.

Он не стал называть нового поставщика, сославшись на то, что «это коммерческая информация».

«У нас есть другой поставщик. Это коммерческая информация, мы ее публично не обсуждаем», — сказал Калвитис.

Латвия заявила о полном отказе от российского газа с 1 января 2023 года. Поддержанные cеймом поправки к Закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов энергоносителя.

Ранее, 20 мая, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна не собирается покупать российский газ. Это решение было принято латвийскими властями после начала спецоперации РФ по защите Донбасса, подчеркнул он.

22 апреля премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия, Литва и Эстония не желают покупать у России газ. Помимо этого, премьеры договорились о сотрудничестве, чтобы совместными усилиями обойти стороной дефицит энергоресурса.

Аналогичная ситуация складывалась в конце апреля, когда «Газпром» заявил о полной приостановке поставок газа компании PGNiG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. После чего Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу «Ямал–Европа» после приостановки прямых поставок. В результате чего объем поставок был сокращен.

После начала спецоперации по защите Донбасса представители стран Евросоюза начали говорить о необходимости отказа от российских энергоресурсов, например газа. На фоне этих событий 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.