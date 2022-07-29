ПВО отразила новый обстрел ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 29 июля вновь обстреляли Херсонскую область. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Украинские войска подвергли ночью обстрелу Херсонскую область, срабатывала ПВО», — сообщил он.

При этом, как отмечает «РИА Новости», данные о повреждениях и возможных пострадавших уточняются.

Кроме того, по информации Стремоусова, обстрелы населенных пунктов региона ВСУ происходят практически каждую ночь.

Днем ранее сообщалось, что ПВО перехватила над Херсонской областью 10 снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» и HIMARS. В ночь на 26 июля система ПВО также сработала в Херсоне в результате попытки украинских войск нанести удар. 21 июля Стремоусов заявил, что с начала спецоперации российские средства ПВО отразили 80% ударов со стороны украинских войск по территории региона.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

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