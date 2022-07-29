В Тамбовской области начали проверять школы на готовность к новому учебному году

В Тамбовской области стартовали масштабные проверки образовательных учреждений на готовность Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Специалисты проверяют работу пожарных сигнализаций, запасных выходов, а также чистоту, освещение в кабинетах, документы и сертификаты. Так, проверка 28 июля прошла в областной детской спортшколе и «Центре развития творчества детей и юношества».

Всего их проведут в 400 школах, 280 организациях дошкольного образования, 63 организациях дополнительного образования и в 26 организациях среднего профессионального образования. В каждое учреждение приедет группа специалистов и проведет оценку готовности.

Ранее, 30 июня, сообщалось, что в Балезинском районе Удмуртии выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания в трех школах.