NBC сообщил о поставленном под вопрос визите Пелоси на Тайвань

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань находится под вопросом. Об этом 28 июля сообщили NBC два источника.

По их словам, председатель нижней палаты конгресса отправится в составе официальной делегации в турне по восточной Азии, однако пока неясно, будет ли в него включена остановка на Тайване.

Турне начнется 29 июля сразу после того, как конгресс США уйдет на каникулы. Поездка будет включать остановки в Японии, Южной Корее, Малайзии и Сингапуре. Что касается Тайваня, источники из окружения Пелоси назвали визит на него «неопределенным».

Возможное посещение Пелоси Тайваня спровоцировало напряженность в отношениях США и Китая. 28 июля Белый дом сообщил прессе о состоявшемся между американским президентом Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином телефонном разговоре, который длился более двух часов. Диалог был направлен на сохранение стабильности отношений в условиях роста напряженности из-за Тайваня.

27 июля агентство Associated Press написало, что Пелоси отказалась сообщить какую-либо обновленную информацию о своих планах, касающихся визита на остров. Она объяснила это соображениями безопасности. Пелоси заявляла, что собирается на Тайвань, потому что «США важно продемонстрировать поддержку» Тайбэю.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что Пелоси получила предостережение от администрации президента США по поводу возможной поездки на Тайвань. Как считает директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, крайне негативная реакция Пекина вынудит ее отказаться от поездки под давлением президента США, который не хочет конфронтации с Китаем.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.