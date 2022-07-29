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NBC сообщил о поставленном под вопрос визите Пелоси на Тайвань

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Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - CNP
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Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань находится под вопросом. Об этом 28 июля сообщили NBC два источника.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

По их словам, председатель нижней палаты конгресса отправится в составе официальной делегации в турне по восточной Азии, однако пока неясно, будет ли в него включена остановка на Тайване.

Турне начнется 29 июля сразу после того, как конгресс США уйдет на каникулы. Поездка будет включать остановки в Японии, Южной Корее, Малайзии и Сингапуре. Что касается Тайваня, источники из окружения Пелоси назвали визит на него «неопределенным».

Возможное посещение Пелоси Тайваня спровоцировало напряженность в отношениях США и Китая. 28 июля Белый дом сообщил прессе о состоявшемся между американским президентом Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином телефонном разговоре, который длился более двух часов. Диалог был направлен на сохранение стабильности отношений в условиях роста напряженности из-за Тайваня.

27 июля агентство Associated Press написало, что Пелоси отказалась сообщить какую-либо обновленную информацию о своих планах, касающихся визита на остров. Она объяснила это соображениями безопасности. Пелоси заявляла, что собирается на Тайвань, потому что «США важно продемонстрировать поддержку» Тайбэю.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что Пелоси получила предостережение от администрации президента США по поводу возможной поездки на Тайвань. Как считает директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, крайне негативная реакция Пекина вынудит ее отказаться от поездки под давлением президента США, который не хочет конфронтации с Китаем.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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