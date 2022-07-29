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Полицейские начали ловить поливающих лужайки французов

BFMTV: Полиция во Франции начала ловить поливающих лужайки жителей
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Фото: Global Look Press/Gao Jing
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Во Франции полиция следит за исполнением ограничений использования воды из-за засухи и отлавливает местных жителей, поливающих свои лужайки. Об этом сообщил телеканал BFM.

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«Трое полицейских в этой машине высматривают малейшую струю воды рядом с домами. Экологическая полиция собирается проверить этот сад с зеленеющей лужайкой, но сегодня ограничится простым предупреждением», — говорится в материале от 28 июля.

Глава одного из региональных отделений Французского бюро биоразнообразия Жан-Ноэль Риффель рассказал, что сотрудники правоохранительных органов напоминают населению о действующих ограничительных правилах, а в случае повторного нарушения составляют протокол.

Как сообщает BFM, запреты коснулись не только частных лиц, полиция посетила и владельца гольф-клуба.

Также в департаменте Нор был обнаружен искусственный водоем, куда закачивали воду из реки, что запрещено в период засухи.

24 июля сообщалось, что в 88 департаментах Франции введены ограничения на потребление воды на фоне угрозы засухи. Использование воды там ограничивается для любых неприоритетных целей, включая сельскохозяйственные нужды.

22 июля в Париже был введен штраф на использование кондиционеров в магазинах при открытых дверях. Нарушителям грозит штраф до €150.

Аномальная жара фиксируется и в других странах. Так, 20 июля, стало известно, что на западе полуострова Ютландия в Дании столбик термометра достиг отметки 35,6 градуса. В сообщении отмечается, что, по некоторым прогнозам, эта температура может побить абсолютный рекорд для всей Дании, установленный в 1975 году — тогда температура поднялась до 36,4 градуса.

19 июля в Великобритании был установлен абсолютный температурный рекорд. По информации Daily Mail, в поселке Чарлвуд (графство Суррей, Юго-Восточная Англия) воздух прогрелся до +39,1 градуса.

Также в ЕС опасаются потери урожая из-за угрозы засухи на половине ее территории. По данным Еврокомиссии, это может произойти летом текущего года, из-за чего значительно снизится урожай.

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