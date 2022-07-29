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Захарова высмеяла страх американских политиков перед словом «рецессия»

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на негласный отказ американских политиков от употребления слова «рецессия». Об этом она написала 29 июля в Telegram.

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Дипломат обратила внимание на то, что в Белом доме отказываются называть текущее состояние экономики США рецессией. Она отметила, что руководство страны сознательно подменяет понятия, как это происходило в предыдущие кризисы, когда политики перестали употреблять слова «депрессия» и «паника».

«Так же, видимо, решили и в этот раз: взяли и отменили слово «рецессия». Кстати, понятие «рецессия» было введено в оборот в конце 30-х годов ХХ века, когда Штаты переживали очередную жесткую депрессию. Но общественный сговор политиков, политологов и финансистов с промышленниками постановил: изъять из оборота слово «депрессия» и ввести облегченный термин «рецессия». Старый фокус просто вынули из сундука и показывают заново», — рассказала Захарова.

По ее словам, американский истеблишмент также стал маскировать проблемы в экономике такими терминами, как «путинский налог» и «путинские цены». Она в шутку предложила Белому дому заодно использовать обороты «внешняя рецессия» или «рециссионная интервенция Кремля».

Накануне пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер поспорила с журналистом по поводу определения рецессии. Она отказалась считать таковым два подряд квартала отрицательного роста ВВП.

27 июля Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд повысила базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов (б.п.) — до 2,25–2,5% годовых. Это стало последним шагом в усилиях ФРС снизить самый высокий за 40 лет уровень инфляции в стране.

В тот же день глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не верит в рецессию, поскольку Центральный банк приложил максимум усилий против нее. Инвесторы опасаются, что именно кампания ФРС по повышению ставок может привести экономику к рецессии. Но Пауэлл заверил, что Центральный банк будет внимательно следить за экономическими данными, чтобы определить будущие шаги. Он допустил, что может потребоваться еще одно крупное повышение, но наступит также момент, когда ФРС станет замедлять темпы повышения.

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